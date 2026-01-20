Oggi si svolge la quarantaquattresima tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Vicenza. L’evento rappresenta un momento di condivisione tra sport, musica e comunità, mentre Coca-Cola anima il percorso con iniziative dedicate. Un’occasione per celebrare i valori olimpici e coinvolgere le persone lungo il percorso verso i Giochi invernali, promuovendo spirito di solidarietà e partecipazione.

(Adnkronos) – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua quarantaquattresima giornata. La tappa parte da Nogara toccando poi Legnago, Rovigo, Monselice, Este e si conclude a Vicenza, dove dalle 17 si terrà la City Celebration in Piazza dei Signori – Piazza delle Biade un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità. Coca-Cola, si legge in una ota, è orgogliosa di accompagnare la Fiamma Olimpica in Veneto, una regione in cui è presente con lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara (VR).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Milano-Cortina: con Coca-Cola, viaggio della fiamma olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione

Leggi anche: Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L'anteprima della 41ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, da Cremona a Brescia; Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il Viaggio della Fiamma Olimpica arriva a Mantova; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Emozione e partecipazione per il passaggio della torcia olimpica tra Riva del Garda, Arco e Torbole.

Milano-Cortina: Fiamma Olimpica a Vicenza, Coca-Cola accende percorso sport, musica e condivisione - Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua quarantaquattresima giornata. La tappa parte da Nogara toccando poi Legnago, Rovigo, Monselice, Este e si conclude a Vi ... adnkronos.com

Milano Cortina 2026: ecco i due Bracieri che illumineranno i Giochi Olimpici Invernali - Svelato il design di due oggetti simbolo dei Giochi Olimpici Invernali, si tratta dei Bracieri che conterranno la Fiamma Olimpica dell'edizione Milano Cortina 2026, e saranno due ... msn.com

THE CAULDRONS I Bracieri di Milano Cortina 2026 si troveranno a Milano, sotto l’Arco della Pace, e a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Angelo Dibona. Il loro movimento dinamico, ispirato al ritmo del sole, prende forma in un design scultoreo che unisce legg facebook

Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) / Posts / X x.com