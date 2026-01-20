Milano Cortina 2026 le prime convocazioni azzurre | 87 atleti protagonisti di cinque discipline invernali

Il 20 gennaio 2026, l’Italia annuncia le prime convocazioni della squadra nazionale degli sport invernali per le Olimpiadi di Milano Cortina. Sono 87 atleti scelti per rappresentare il paese in cinque discipline diverse, segnando l’inizio della preparazione ufficiale per l’evento olimpico. Questa fase definisce il percorso che porterà gli atleti italiani a competere sul palcoscenico internazionale, consolidando l’impegno e la preparazione della nazionale in vista dei Giochi.

Roma, 20 gennaio 2026 – Arrivano le prime convocazioni dell’Italia Team degli Sport Invernali per le prossime Olimpiadi di Milano Cortina. A poche settimane dall’avvio delle gare a cinque cerchi, la Giunta del Coni ha deliberato l’elenco di 87 Azzurri che prenderanno parte alla competizione. Sono atleti di cinque sport (curling, pattinaggio di figura, hockey, pattinaggio di velocità e short track). Inoltre è stata deliberata la delegazione a supporto della Missione sportiva delle squadre delineate: il Capo Missione e Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, insieme al Vice Capo Missione Vicario Alessio Palombi, con i Vice Capi Missione Elisa Santoni, Alessio Boggiatto, Enzo Bartolomeo, Giampiero Pastore e Danilo di Tommaso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

