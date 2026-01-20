Un uomo di 36 anni, originario dell’Eritrea, è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano in seguito a un incidente che ha provocato gravi ustioni. Secondo quanto riferito, un altro uomo avrebbe versato benzina sulla vittima e dato fuoco, provocando ferite serie. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Un uomo di 36 anni, originario dell’ Eritrea, è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con gravi ustioni. Stando a quanto riportato da Milano Today, è stato soccorso in zona Porta Venezia, la mattina del 20 gennaio. La vittima non ha fissa dimora e ha raccontato di essere stato aggredito per strada da qualcuno che non conosce: ha riferito che gli ha tirato addosso della benzina e poi gli ha dato fuoco. Le ferite più gravi riguardano la schiena e il polpaccio destro. Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili. A Milano, oltre ai pericoli della vita di strada, le persone senza fissa dimora sono messe a dura prova dal freddo: in città, questo inverno ha già ucciso tre persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano, 36enne ricoverato con gravi ustioni: “Un uomo mi ha buttato addosso benzina e mi ha dato fuoco”

Clochard ricoverato a Milano con ustioni sul corpo: “Mi hanno gettato benzina addosso e dato fuoco”Un uomo senza fissa dimora è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano per ustioni multiple.

Clochard soccorso con ustioni sul 10% del corpo: “Uno sconosciuto mi ha gettato addosso liquido infiammabile”Un uomo è stato soccorso a Milano, in via Lazzaro Palazzi a Porta Venezia, con ustioni sul 10% del corpo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Milano, clochard 36enne ricoverato al Niguarda con gravi ustioni: «Un uomo mi ha cosparso di benzina e mi ha dato fuoco»L'allarme dato da un commerciante di via Lazzaro Palazzi. L'uomo è in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Il suo racconto è molto confuso e i carabinieri lo stanno verificando ... milano.corriere.it

Milano, il 36enne eritreo è stato trasportato al Niguarda in codice giallo, con evidenti ustioni sulla schiena, sul polpaccio destro e in alcune parti del volto - facebook.com facebook