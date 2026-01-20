Milan via Elliott e dentro Comvest | ecco quali vantaggi avrebbe Cardinale dall’operazione

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, punta a estinguere rapidamente il debito con il fondo Elliott, eliminando così il 'vendor loan'. Questa operazione potrebbe offrire al club maggiore stabilità finanziaria e maggiore autonomia nella gestione. Analizziamo i possibili vantaggi di questa scelta e le implicazioni per il futuro del Milan.

Quale debito? Il 'vendor loan'. Il prestito del venditore al compratore inizialmente concesso da Elliott a RedBird, nell'agosto 2022, per l'acquisizione del Milan, ovvero 550 milioni di euro più interessi, con scadenza agosto 2025. Cifra, però, successivamente rinegoziata, nel dicembre 2024, per un importo dovuto più basso (489 milioni di euro più interessi, grazie al versamento di una tranche dei soldi da parte di Cardinale) e con una scadenza più in là nel tempo (luglio 2028). Da chi reperire i soldi? A subentrare a Elliott sarebbe Manulife Comvest, società d'investimento con base a Toronto (Canada).

