Milan svolta societaria | RedBird accelera sul rifinanziamento

Il Milan sta attraversando una fase di riorganizzazione societaria, con RedBird Capital Partners che accelera sul rifinanziamento e valuta l’ingresso di nuovi investitori. L’obiettivo è chiudere anticipatamente il vendor loan con Elliott Management, favorendo un possibile cambio di assetto. Questa operazione rappresenta un passo importante nel processo di consolidamento finanziario del club, in un contesto di attenzione crescente sul futuro societario del Milan.

Scossa societaria in casa Milan: il rifinanziamento accelera e apre a un cambio di assetto. Dalle verifiche raccolte in redazione emerge una linea chiara: RedBird Capital Partners sta lavorando all’ingresso di nuovi investitori per chiudere in anticipo il vendor loan che lega il club a Elliott Management. Un passaggio che segnerebbe un punto di svolta nella governance rossonera. Tra i dossier valutati, Manulife Comvest viene indicato come profilo in vantaggio nel confronto tra i potenziali partner finanziari. L’obiettivo è rifinanziare l’operazione e accelerare l’uscita di Elliott ben prima della scadenza naturale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, svolta societaria: Cardinale lavora per estinguere in anticipo il prestito da 489 milioni. Nuovi investitori attratti dai bilanci in utile - Nuovi investitori attratti dai bilanci in utile Grandi manovre finanziarie si profilano all’orizzonte ... calcionews24.com