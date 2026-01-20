Il Milan si prepara a consolidare il proprio reparto tra i pali, avvicinandosi al rinnovo di Mike Maignan. Dopo mesi di incertezze, la trattativa sembra ormai in fase avanzata, aprendo nuove prospettive per il futuro del portiere francese e della squadra rossonera. Un passo importante per la stabilità e la continuità tecnica del club meneghino.

Svolta improvvisa in casa Milan. Mike Maignan è molto vicino al rinnovo: uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava lontano, oggi invece prende forma concreta. Il cambio di rotta nasce da un lavoro interno continuo. Il pressing della dirigenza, la fiducia di Igli Tare, la centralità nel progetto di Massimiliano Allegri, il sostegno dello spogliatoio e dello staff – a partire da Claudio Filippi – hanno inciso sulla scelta del capitano rossonero, ora orientato a proseguire la sua avventura con il Diavolo. I contatti tra le parti sono attesi nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli di un accordo che manderebbe un segnale forte: continuità tecnica, leadership confermata e progetto a medio termine che prende corpo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, sprint per Maignan: rinnovo molto vicino

Leggi anche: Maignan verso il rinnovo: accordo vicino col Milan

Milan, Maignan al centro del progetto: rinnovo vicino e fiducia crescenteIl Milan si concentra sul rinnovo di Maignan, portiere fondamentale per il progetto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Como sbatte su un monumentale Maignan e viene punito da un Rabiot devastante: il Milan si impone per 1-3 al Sinigaglia; Rabiot rilancia il Milan con una doppietta, Maignan ferma il Como: Allegri è secondo a -3 dall'Inter; Il riposo prima dello sprint: svelati i 2 motivi della scelta di Chivu alla vigilia di Inter-Lecce; Condò sul CorSera: Inter e Milan all’inizio di uno slalom parallelo.

Sprint Maignan. Il CorSport: "Il suo rinnovo è molto vicino" - Fino a qualche mese fa si pensava che il francese non potesse mai restare in rossonero, ma il pressing di Tare, Allegri, Claudio ... milannews.it