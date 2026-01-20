Il Milan prosegue la sua serie positiva, senza subire sconfitte nelle ultime 20 partite di campionato. Nella sfida contro il Lecce, i rossoneri ottengono un successo importante grazie a un gol di Niclas Füllkrug. I numeri di Fullkrug e Saelemaekers testimoniano la solidità della squadra, che mantiene un cammino stabile e senza battute d'arresto da diverse settimane.

Vittoria del Milan contro il Lecce grazie al colpo di testa di Fullkrug. Ecco i numeri più interessanti della partita. (fonte: acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante (1-0) contro il Lecce grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug, su assist di Saelemaekers. I rossoneri mantengono così la seconda posizione in classifica dopo la 21ª giornata di Serie A, a -3 dalla vetta. Questi i principali numeri relativi al match di San Siro: 1- Milan senza ko per 20 gare di fila in uno stesso campionato di Serie A (13V, 7N) per la prima volta dal periodo fra settembre 1992 e marzo 1993 (23 - 17V, 6N, con Capello allenatore). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan senza ko per 20 gare di fila: i numeri di Fullkrug e Saelemaekers

Milan, 20 gare senza ko: striscia storica in Serie AIl Milan ha stabilito un nuovo record in Serie A, mantenendo imbattuta la squadra per 20 gare consecutive.

Milan, tre gare di fila senza reti nel primo tempo: non era mai accaduto in stagioneIl Milan di Massimiliano Allegri, con 30 gol in 19 partite, si conferma tra le squadre più prolifiche della Serie A 2025-2026, condividendo il terzo posto in classifica con il Napoli di Antonio Conte.

