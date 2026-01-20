Il Milan valuta l’acquisto di Diego Coppola, classe 2003, attualmente al Brighton e ex Hellas Verona, come possibile rinforzo difensivo in questa finestra di calciomercato invernale. La società sta analizzando le opportunità per rafforzare la rosa di Allegri nelle fasi finali della sessione di mercato. Resta da capire se questa operazione si concretizzerà nei prossimi giorni.

Secondo Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato operativo per la redazione di 'SportMediaset', il Milan ha fatto passi in avanti per ottenere Diego Coppola dal Brighton. L'operazione è impostata sulla base di un prestito secco fino al termine di questa stagione (30 giugno). Coppola, seguito anche dalla Fiorentina, è nel mirino del Milan da molto tempo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, lo aveva inserito tra gli obiettivi di mercato già la scorsa estate, prima che il difensore centrale italiano classe 2003 lasciasse l'Hellas Verona per approdare, per 11 milioni di euro, in Inghilterra nella fila dei 'Seagulls'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, scatto per Coppola: sarà lui il rinforzo per Allegri? Le ultime di calciomercato

