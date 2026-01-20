Milan quota 74 come obiettivo minimo | Allegri fa i conti per il finale

Il Milan si avvicina alla fase conclusiva della stagione con l’obiettivo di raggiungere almeno 74 punti, cifra considerata essenziale per le ambizioni di classifica. Allegri e il team monitorano attentamente i progressi, consapevoli che ogni risultato può fare la differenza. La stagione si avvicina alla sua conclusione, e la concentrazione rimane alta per consolidare la posizione e perseguire nuovi traguardi.

Quota 74 come bussola, ma lo sguardo va oltre. A Milanello la seconda parte della stagione del Milan si gioca su un numero preciso, diventato riferimento quotidiano nello spogliatoio: 74 punti. È la soglia che, nei calcoli di Massimiliano Allegri, garantirebbe ai rossoneri il ritorno in Champions League, obiettivo dichiarato e non negoziabile. Con 46 punti già in cassaforte, il conto è semplice: ne servono altri 28 nelle ultime 17 giornate. La quota Champions e le trappole del finale. La media richiesta – circa 1,64 punti a partita – è ampiamente alla portata di una squadra che fin qui ha viaggiato a 2,19. 🔗 Leggi su Milanzone.it

