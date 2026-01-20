Milan previsti movimenti societari a breve Furlani out? Al suo posto Calvelli | ecco chi è

Nel prossimo futuro, il Milan potrebbe apportare cambiamenti alla propria struttura societaria. Si parla di un possibile passaggio di consegna tra Giorgio Furlani e Massimo Calvelli, figura già coinvolta nel club. Queste variazioni rappresentano un aggiornamento importante per l’organigramma della società rossonera, senza per questo alterare la stabilità o la strategia del club.

In casa Milan tira aria di cambiamento, con l'ipotesi di una ristrutturazione societaria profonda sempre più concreta. Qualora RedBird riuscisse a chiudere definitivamente il debito con Elliott, lo scenario aprirebbe a una serie di effetti a catena sull'assetto dirigenziale del club. Tra le posizioni destinate a essere rivalutate c'è quella dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, la cui gestione è finita spesso nel mirino della tifoseria. Il suo percorso in rossonero potrebbe avviarsi verso la conclusione e, secondo le ultime indiscrezioni, al suo posto potrebbe insediarsi Massimo Calvelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ESCLUSIVA – Milan, Furlani via e dentro Calvelli? Ecco quanto sappiamoIn vista di decisioni importanti per il Milan, questa analisi fornisce un aggiornamento esclusivo sul futuro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e di Calvelli.

