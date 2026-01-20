Milan-Lecce colpo di testa decisivo | Fullkrug è l’MVP

Nel match tra Milan e Lecce, il gol di testa di Niclas Fullkrug ha determinato la vittoria del Milan. La sua prestazione si distingue come la più significativa, confermandolo come l'MVP della partita. Un risultato importante per i rossoneri, che hanno conquistato tre punti fondamentali grazie all'apporto dell'attaccante tedesco.

Milan-Lecce 1-0: i rossoneri vincono e accorciano a meno tre dall'Inter capolista. Decisivo il gol di Fullkrug. L'attaccante tedesco votato MVP della partita. (fonte: acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante contro il Lecce, imponendosi per 1-0 grazie a un gol decisivo di Niclas Füllkrug. L'attaccante tedesco, entrato nella ripresa, ha saputo sfruttare al meglio l'assist di Saelemaekers, regalando ai rossoneri tre punti preziosi. La sua prestazione è stata determinante, meritevole del premio di migliore in campo. Füllkrug ha mostrato tutta la sua abilità nel gioco aereo, segnando di testa al minuto 76. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

