Milan la mossa di Cardinale | fuori Elliott con i soldi di Comvest Scenari e tempistiche

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha annunciato l’intenzione di estinguere a breve termine il 'vendor loan' con il fondo Elliott. La strategia mira a liberare i Singer da eventuali vincoli finanziari, modificando gli scenari di proprietà del club. Questa mossa potrebbe influenzare il futuro gestionale e finanziario del Milan, con tempistiche ancora da definire e possibili ripercussioni sul contesto sportivo e societario.

Quale debito? Il 'vendor loan'. Il prestito del venditore al compratore inizialmente concesso da Elliott a RedBird, nell'agosto 2022, per l'acquisizione del Milan, ovvero 550 milioni di euro più interessi, con scadenza agosto 2025. Cifra, però, successivamente rinegoziata, nel dicembre 2024, per un importo dovuto più basso (489 milioni di euro più interessi, grazie al versamento di una tranche dei soldi da parte di Cardinale) e con una scadenza più in là nel tempo (luglio 2028). Da chi reperire i soldi? A subentrare a Elliott sarebbe Manulife Comvest, società d'investimento con base a Toronto (Canada).

