Milan giorno libero ma Leão va a Milanello | segnale ad Allegri

Il Milan ha concesso una giornata di riposo ai propri giocatori, in vista della prossima sfida contro la Roma. Tuttavia, Rafael Leão ha deciso di recarsi a Milanello, lasciando intuire un possibile segnale verso l’allenatore Allegri. La scelta del portoghese potrebbe indicare un impegno personale o una volontà di prepararsi al meglio per le sfide future, mantenendo alta l’attenzione sulla fase cruciale della stagione.

Giornata di riposo in casa Milan, ma non per tutti. Massimiliano Allegri ha concesso due giorni liberi alla squadra per rifiatare dopo il successo di San Siro contro il Lecce e in vista della trasferta di domenica sera all’Stadio Olimpico contro la Roma. Ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina a Milanello. Oggi però, a Milanello, si è registrata una presenza fuori programma. Rafael Leão si è presentato spontaneamente al centro sportivo di Carnago, nonostante il giorno di riposo. È stato l’unico giocatore non infortunato a farlo. Un segnale che si lega al momento personale del portoghese. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Giorno libero, ma Leao si allena. È un nuovo Rafa, abituiamoci: le 5 novità nel suo giocoNonostante il giorno di riposo, Rafael Leao si allena regolarmente a Milanello, mostrando un nuovo approccio al gioco.

Il nuovo Milan va al Max. Leao, centravanti da vetta. Scommessa (per ora) vinta. Allegri vola senza ricambiIl nuovo Milan si presenta con un approccio più solido e meno appariscente rispetto al passato.

