Jacopo Sardo, nuovo acquisto del Milan Futuro, ha espresso soddisfazione per questa opportunità. Durante un’intervista con il club, ha condiviso il suo entusiasmo e il senso di onore nel far parte della squadra. Le sue parole riflettono l’impegno e la volontà di contribuire al progetto rossonero, sottolineando l’importanza di questa fase della sua carriera.

Il nuovo acquisto del Milan Futuro Jacopo Sardo è stato intervistato dai microfoni del club rossonero, alla quale ha raccontato la sua felicità per questa nuova opportunità. Ma non solo. Sardo ha svelato anche che il Milan è la squadra che ha tifato fin da bambino assieme alla sua famiglia. Ecco, di seguito, le parole del centrocampista: “Sono molto contento che il Milan mi abbia dato quest’opportunità, è uno dei Club più prestigiosi al mondo, è il traguardo che ogni ragazzo sogna e sono orgoglioso di farne parte“. “Mio padre è da sempre un tifoso del Milan, ho anche un fratello gemello e ci ha trasmesso questo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Sardo: “Contento di questa opportunità. Un onore essere qui”

Zanetti al miele: «Contento di Chivu, si merita questa opportunità! Trofei? La cosa importante è una sola»Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha espresso grande apprezzamento per Cristian Chivu, sottolineando la sua soddisfazione per l’opportunità avuta come allenatore.

"Due giorni bellissimi: un onore essere qui"Alfonso Cuarón, regista messicano premiato con quattro Oscar, ha trascorso due giorni a Rimini, esprimendo il suo entusiasmo e il suo amore per la città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Jacopo Sardo, subito esordio con Oddo e allenamento con Allegri: chi è il nuovo talento di Milan Futuro - Quattro giorni fa, venerdì 9 gennaio, il Milan annunciava di aver acquistato il centrocampista classe 2005 Jacopo Sardo dal Monza. milannews.it