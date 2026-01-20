Milan Elliott fuori entro marzo Le ultime novità sul futuro del CEO Furlani

Il Milan si avvia a concludere il suo rapporto con il fondo Elliott entro marzo, dopo circa otto anni di gestione. Secondo le ultime notizie, RedBird è pronta a estinguere il prestito in essere, interessi inclusi, segnando un cambiamento importante per il club e il suo futuro. Restano da definire le strategie e le eventuali novità riguardanti il ruolo del nuovo management.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha riferito ulteriori particolari sulle voci che riguardano l'imminente uscita del fondo Elliott Management Corporation dal Milan. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sta infatti lavorando al rifinanziamento con cui estinguere - in netto anticipo - il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi a lui concesso dalla famiglia Singer e in scadenza nel 2028. Chi fornirà a Cardinale i soldi? I colloqui avviati con la società Manulife Comvest sono in una fase cruciale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

