Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore, ha commentato il ruolo di Massimiliano Allegri nel Milan, attualmente in seconda posizione in classifica. Durante una puntata di 'TMW Radio', ha sottolineato come non si possa provare vergogna né per Como né per Allegri, evidenziando l’importanza del lavoro del tecnico nel contesto attuale della squadra.

A questo punto della stagione, il Milan ha 15 punti in più rispetto alla passata stagione. Un miracolo, oppure frutto di un grande lavoro di Allegri? Così Di Gennaro: "I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Füllkrug. ha giocato con Rafael Leão adattato, Christopher Nkunku non è un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa". LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi sul centravanti del suo futuro: chi è e quanto costa >>> "Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions League, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Gennaro: “Come ci si può vergognare di Como? Come ci si può vergognare di Allegri?”

