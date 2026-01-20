Comvest è pronta a rifinanziare il debito di Elliott a Milano, con l’operazione prevista per marzo. RedBird mira a finalizzare rapidamente l’accordo con il gruppo canadese, aprendo così una nuova fase per la società. La operazione rappresenta un passo importante nella gestione finanziaria, con dettagli ancora da definire, ma con l’obiettivo di consolidare la posizione e favorire lo sviluppo futuro.

La storia societaria del Milan potrà arricchirsi di un nuovo capitolo, da aggiungere entro marzo. I tempi della finanza sono chiari: progetti e obiettivi sono pianificati trimestre dopo trimestre. Il progetto di RedBird è rifinanziare il debito che oggi ha con Elliott e l’obiettivo è chiuderlo entro il primo trimestre dell’anno, cioè entro marzo. Da New York, principale sede operativa di RedBird ed Elliott, gli interessi del Milan occuperebbero un’area più ampia: centro e Nordamerica. A subentrare a Elliott sarebbe infatti Manulife Comvest, società d’investimento con base a Toronto, Canada. Da tempo Cardinale ragiona su come estinguere in anticipo il debito da 489 milioni di euro, più interessi, concesso dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Comvest pronto a rifinanziare il debito a Elliott. Operazione da chiudere a marzo, i dettagli

