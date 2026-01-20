Milan cambi in società? L’auspicio di Pellegatti | Spero che Galliani diventi Head of Football

Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha commentato i recenti sviluppi societari del club in un video su YouTube. Secondo le voci, Comvest potrebbe subentrare come finanziatore di RedBird al posto di Elliott. Pellegatti esprime l’auspicio che Galliani possa assumere il ruolo di Head of Football, contribuendo a una nuova fase per il Milan.

In questi giorni si parla molto di possibili cambi societari nel Milan. La società Comvest, secondo quanto si apprende, dovrebbe finanziare RedBird e Gerry Cardinale della cifra necessaria per estinguere il prestito in essere con il fondo Elliott (489 milioni di euro più interessi). La realtà della famiglia Singer, così, uscirebbe di scena dopo quasi otto anni nel Milan, lasciando a Cardinale - che ha rilevato il club nel 2022 con 1,2 miliardi di euro sborsati il 50% in contanti e il restante proprio grazie ad un 'vendor loan' di Elliott - l'intero proscenio. Tutto questo potrebbe portare anche degli avvicendamenti nel management del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

