Milan buco a bilancio da coprire | bisogna essere spaventati sul mercato? Molto dipenderà da …

Il Milan si trova ad affrontare una criticità di bilancio, con RedBird ed Elliott che propongono strategie diverse per colmare il deficit. La possibilità di cedere alcuni giocatori chiave resta aperta, ma è importante valutare attentamente le implicazioni di queste scelte. La situazione richiede un’analisi accurata del mercato e delle opzioni disponibili, per garantire stabilità e continuità al club.

Sono giorni molto caldi per il futuro societario del Milan: si avvicina a larghe falcate il rifinanziamento del debito di RedBird nei confronti di Elliott con l'arrivo di Comvest come finanziatore. Nella nostra esclusiva abbiamo rivelato come questo passaggio toglierebbe del tutto Elliott dal mondo Milan con alcuni movimenti possibili nell'organigramma del Milan (leggi qui tutti i dettagli). Il passaggio più importante è il motivo per cui Elliott e RedBird si vogliono separare del tutto. Elliott e RedBird infatti hanno visioni opposte su come coprire il buco previsto nel prossimo bilancio di 30-50 milioni prima del 30 giugno e derivante dai mancati incassi della Champions League della stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Napoli e un buco da 100 milioni: i colpi a vuoto sul mercato che stanno costando lo ScudettoIl Napoli si trova a fare i conti con alcune difficoltà sul mercato, con perdite finanziarie stimate intorno ai 100 milioni di euro.

Milan, bilancio con i fiocchi: terzo utile, ricavi a 411 milioni. Sorgerà un'arena da 18mila posti a San Donato? - L’assemblea, che ha rinnovato il cda con l'ingresso dell'ex ceo dell'Atp Massimo Calvelli (a capo delle attività internazionali di RedBird), cade proprio nel giorno del rogito di acquisto di San Siro ... gazzetta.it

>ANSA-BOX/Milan approva bilancio, terzo anno positivo - Terzo bilancio positivo per il Milan: l'assemblea dei soci del club rossonero ha approvato oggi il bilancio consolidato al 30 giugno 2024 con utile di 3 milioni di euro. Abbiamo chiuso per il terzo ... ansa.it

C'è un buco nella narrazione dei nuovi alleati "giochisti" Spalletti e Fabregas, e cioè che contro Cagliari e Milan, con il proprio gioco, non hanno messo un uomo solo davanti al portiere avversario. Il Como ha segnato e creato il principale altro pericolo con du