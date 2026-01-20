Milan Allegri scopre l’abbondanza nelle scelte | i rossoneri primeggiano in gol dalla panchina

Il Milan di Allegri si distingue per la sua capacità di sfruttare efficacemente le risorse a disposizione, dimostrando una notevole profondità di rosa. Secondo ‘Tuttosport’, i rossoneri stanno ottenendo risultati positivi anche grazie alle numerose opzioni dalla panchina, che consentono di adattare e variare le strategie di gioco. Questa versatilità rappresenta un elemento importante per la continuità delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Uno dei ruoli in cui il tecnico livornese ha spesso faticato è stato l'attacco. In quel reparto Allegri non ha mai avuto così tanta abbondanza come in queste ultime settimane. Christian Pulisic e Rafael Leao, i titolari, sembrano aver lasciato alle spalle i problemi che li hanno fermati nei primi mesi. Dietro di loro scalpitano Christopher Nkunku, probabilmente l'uomo più in forma del Milan, e Niclas Fullkrug, arrivato prima di gennaio per allungare le rotazioni e rivelatosi subito decisivo. I tre punti conquistati domenica sera contro il Lecce portano la sua firma. Con la sua rete dalla panchina, il Milan diventa la squadra che ha trovato più gol dai subentrati: ben 6 reti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, rientra Fofana ma parte dalla panchina: le scelte di Allegri

Diretta gol Serie A: Como Milan 1-3, grande rimonta dei rossoneri! Allegri a -3 da Chivu

