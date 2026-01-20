Scopri le migliori offerte Supersmart sul libretto postale, con tassi al 2,50%. Questi depositi permettono di risparmiare in modo semplice e sicuro, ottenendo un rendimento superiore rispetto al normale libretto. Ad esempio, con 2.000 euro a tasso fisso, puoi ottenere interessi interessanti nel tempo, garantendo una gestione trasparente e affidabile dei tuoi risparmi.

I depositi Supersmart sono delle opzioni di risparmio collegate al libretto Smart di Poste Italiane. Consentono di accantonare una parte dei propri risparmi per un periodo stabilito, ottenendo in cambio un tasso di interesse più alto rispetto a quello riconosciuto sulle somme lasciate sul libretto. Si tratta quindi di una soluzione pensata per chi desidera far fruttare la liquidità senza rinunciare alla sicurezza, dato che sono garantiti dallo Stato. Dallo scorso 16 gennaio 2026, il catalogo delle offerte proposte si è arricchito di nuove soluzioni studiate per rispondere a diverse esigenze di durata, importo e profilo del risparmiatore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Migliori offerte Supersmart sul libretto postale, tassi al 2,50%: quanto rendono 2.000 euro

