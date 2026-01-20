Migliora la qualità dell’aria stop alle misure emergenziali

In base alle proiezioni ARPAE sul possibile sforamento dei limiti di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Di conseguenza, oggi, martedì 20 gennaio 2026, non sono previste misure emergenziali. Questa valutazione si basa sui dati attuali e sugli aggiornamenti delle condizioni ambientali, contribuendo a garantire una gestione più equilibrata e sostenibile della qualità dell’aria nella nostra regione.

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto oggi, martedì 20 gennaio 2026, non sono previste le misure emergenziali per la qualità dell'aria. Il prossimo bollettino sarà.

