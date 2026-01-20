Mietta | Gli attacchi di panico? Il mio grande nemico Rifiutai Almeno tu nell’universo prima di Mia Martini
Mietta, nota cantante italiana, ha recentemente pubblicato il singolo
Mietta, nome d'arte di Daniela Miglietta, ha pubblicato lo scorso 9 gennaio il suo nuovo singolo "Per avere me". Qui l'intervista, dalla possibilità di cantare "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini, agli attacchi di panico, fino alle origini di "Vattene amore" con Amedeo Minghi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Mietta si racconta a Francesca Fialdini in tv: "Ho avuto attacchi di panico"Mietta, ospite di Francesca Fialdini su Rai1, si è aperta condividendo esperienze personali, tra cui gli attacchi di panico.
Leggi anche: Fabrizio conquista Tutte le Direzioni. Risuona ’Almeno tu nell’universo’
Mietta, 'ho avuto attacchi di panico, rifiutai Domenica In e un ruolo da Bond girl' - A Ruota Libera, su Rai1, Mietta è entrata in studio cantando il nuovo brano 'Per avere me': "Questa canzone è una lettera d'amore a me stessa. ansa.it
«Quando ero piccola non riuscivo a gestire tutto quel successo. In quegli anni ho avuto attacchi di panico che hanno rallentato molti eventi della mia vita. All’epoca non se ne poteva parlare liberamente. Poi ho fatto terapia e ho imparato a gestirla». Mietta è st - facebook.com facebook
