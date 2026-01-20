Mieloma multiplo una dieta ricca di fibre e vegetali può rallentarlo

Il mieloma multiplo è una forma di tumore del sangue che richiede approcci terapeutici mirati. Uno stile di vita equilibrato, in particolare un’alimentazione ricca di fibre e vegetali, può contribuire a rallentare la progressione della malattia. In questo contesto, adottare una dieta sana rappresenta un aspetto complementare importante per la gestione complessiva e il benessere dei pazienti.

Una dieta ricca di fibre e alimenti vegetali può ritardare la progressione verso il mieloma multiplo. A rivelarlo è un recente studio internazionale guidato dal gruppo del dottor Matteo Bellone, responsabile dell’Unità di Immunologia cellulare dell’ IRCCS Ospedale San Raffaele e dalla dottoressa Urvi A. Shah, ematologa-oncologa del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Il lavoro, pubblicato su Cancer Discovery, mette in luce come semplici gesti quotidiani relativi all’alimentazione possono influenzare il metabolismo, l’immunità e la flora batterica intestinale. “ Per la prima volta - spiega Bellone - abbiamo dimostrato che un intervento nutrizionale strutturato può incidere sui meccanismi alla base della progressione del mieloma”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mieloma multiplo, una dieta ricca di fibre e vegetali può rallentarlo Mieloma multiplo, dieta ricca di fibre rallenta la progressioneUna dieta ricca di fibre può influire positivamente sulla progressione del mieloma multiplo. Leggi anche: Una dieta ricca di fibre può frenare l’avanzata del mieloma Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Mieloma multiplo, una dieta ricca di fibre e vegetali può rallentarlo - Uno studio internazionale coordinato dall’IRCCS Ospedale San Raffaele e dal Memorial Sloan Ketterin Cancer Center di New York ha mostrato come questo tipo di tumore può essere combattuto anche a tavol ... ilgiornale.it

Tumore, una dieta ricca di fibre e verdura frena il mieloma (e non serve mangiare meno). «Come un interruttore biologico» - Gli autori del lavoro, pubblicato su Cancer Discovery, indicano che «intervenire sull'alimentazione può trasformarsi in un 'interruttore biologico' capace di influenzare metabolismo, immunità e flora ... ilmattino.it

