Miart celebra la sua 30ª edizione con un focus sul jazz, intitolata “New Direction”. L'evento, in programma a Milano dal 20 gennaio 2026, rende omaggio a John Coltrane, in occasione del centenario della sua nascita. La manifestazione propone un percorso che guarda al futuro dell’arte contemporanea, integrando musica e cultura visiva in un dialogo tra passato e innovazione.

Milano, 20 gennaio 2026 – Miart, edizione numero 30. A tutto jazz, è il caso di dirlo, già dal titolo “ New Direction “, omaggio al celebre album del 1963 del musicista statunitense John Coltrane (1926-1967) in occasione del centenario della sua nascita. Perchè Miart fa propria la capacità del jazz di improvvisazione, di convertire uno standard noto in uno meno prevedibile. Attenzione, però, nulla viene comunque lasciato al caso in questa edizione di Miart, Fiera di arte moderna e contemporanea che si terrà dal 17 al 19 aprile. A partire dalla sede, una nuova location, nella South Wing Allianz MiCo, uno spazio architettonico sul paesaggio contemporaneo di CityLife: le gallerie, 160 provenienti da 24 Paesi, si distribuiranno sui tre piani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Miart, una trentesima edizione a suon di jazz: “Cerchiamo di inseguire il futuro”

