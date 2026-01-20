L’ex fidanzata di Zouhair, coinvolta in un grave episodio, condivide il suo dolore e le difficoltà emotive vissute. In un’intervista, racconta la pressione e i rimorsi che la accompagnano, evidenziando i segnali ignorati e il peso delle proprie scelte. Un’analisi sobria delle conseguenze di un evento drammatico, per comprendere meglio le emozioni e i dilemmi di chi si trova coinvolto in situazioni complesse.

L’ex fidanzata dell’aggressore: “Mi sento schiacciata dal senso di colpa”. «Mi sento molto pressata. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a non intervenire, ma il senso di colpa mi avrebbe distrutta». È una testimonianza lucida e devastante quella resa all’Adnkronos da S., la giovane spezzina ex fidanzata di Zouhair Atif, il diciannovenne accusato di aver ucciso a coltellate Youssef Abanoub, 18 anni, compagno di scuola all’istituto Einaudi-Chiodo della Spezia. La ragazza ha deciso di parlare per fare chiarezza, ricostruendo i giorni che hanno preceduto il delitto e soprattutto l’attimo in cui ha capito che qualcosa si era irrimediabilmente spezzato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

'Mi odiano tutti, non sarò al funerale di Aba': il dolore dell'ex fidanzata di Zouhair, l'ossessione e i segnali ignorati

Zouhair Atif, il racconto dell'ex fidanzata: «Mi ha mostrato il coltello insanguinato. Ai funerali di Abanoub Youssef non vado, lì mi odiano tutti»Zouhair Atif, ex fidanzata di Abanoub Youssef, racconta di aver visto il coltello insanguinato.

La ragazza della lite tra Aba e Zouhair: “Non resterò in silenzio”. Le foto, l’sms di minacce, il sangue in classeUna ragazza coinvolta nella lite tra Aba e Zouhair ha dichiarato di non voler restare in silenzio.

