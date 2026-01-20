mi comincia a toccare la coscia io rimango di sasso

In due brevi giorni, si svolge un percorso emotivo tra due persone innamorate: dall’inizio di un sentimento delicato, rappresentato da un semplice gesto, fino alla fine di una relazione. Questa narrazione esplora i momenti di intimità e di separazione, offrendo uno sguardo sobrio e autentico sulle sfumature di un amore che si avvicina e si allontana. Un racconto che invita a riflettere sulle emozioni profonde legate alle relazioni umane.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Paul, 35 anni. “Ho vent’anni e non ho mai avuto un rapporto sessuale, né con uomini né con donne. Vengo da un ambiente tradizionale, dove le questioni di identità non possono esistere. Non ho ancora le parole per dirlo, ma provo molte cose diverse, in particolare un’attrazione per una sessualità sadomasochistica, feticista. Me ne sono reso conto da tempo: quando ero piccolo e giocavo a guardie e ladri, volevo sempre essere il ladro per farmi catturare e legare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

