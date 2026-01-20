Meteo | ciclone sull’Italia con nubifragi forti venti e mareggiate
Un ciclone in rapido avanzamento dal Nord Africa interessa l’Italia, portando nubifragi, forti venti e mareggiate. Le condizioni meteo sono in peggioramento, con raffiche che superano gli 80-90 kmh nelle zone dello Stretto di Sicilia, Canale di Sardegna e Ionio. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.
Il ciclone Harry sta rapidamente risalendo dal nord Africa e i venti sono in sensibile rinforzo su tutta l’Italia meridionale, in particolare sullo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna e lo Ionio dove le raffiche già superano gli 8090kmh. Ma la giornata peggiore sarà quella di domani martedì quando il minimo si collocherà sul Canale di Sardegna. Attese raffiche anche oltre i 100kmh al Sud con intense mareggiate lungo le coste esposte. MARI E VENTI MARTEDÌ 20 GENNAIO: forte Grecale o Tramontana sul Mar Ligure orientale, forte grecale su Mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno centro meridionale con raffiche fino a 100kmh o superiori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.
Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.
Ciclone Harry, cos’è e quando arriva in Italia/ Allerta meteo rossa per Sicilia e Sardegna - Scopriamo quello che c'è da sapere sul ciclone Harry, evento atmosferico eccezionale in arrivo in queste ore in Italia: ecco tutti i dettagli ... ilsussidiario.net
Nubifragi, mareggiate e burrasca: è massima allerta, le previsioni meteo - E' massima allerta per maltempo sull'Italia, con un ciclone mediterraneo violentissimo tra le nostre Isole Maggiori. adnkronos.com
#Meteo Il passaggio del ciclone Harry: ancora allerta rossa su gran parte di Sicilia, Sardegna e Calabria. Chiuse le scuole in molti Comuni. Miglioramento da giovedì.
sulle condizioni meteo e ciclone Harry. Ci vediamo alle 22.00 in diretta qui su facebook
