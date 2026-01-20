Meteo | ciclone sull’Italia con nubifragi forti venti e mareggiate

Un ciclone in rapido avanzamento dal Nord Africa interessa l’Italia, portando nubifragi, forti venti e mareggiate. Le condizioni meteo sono in peggioramento, con raffiche che superano gli 80-90 kmh nelle zone dello Stretto di Sicilia, Canale di Sardegna e Ionio. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Il ciclone Harry sta rapidamente risalendo dal nord Africa e i venti sono in sensibile rinforzo su tutta l’Italia meridionale, in particolare sullo Stretto di Sicilia, il Canale di Sardegna e lo Ionio dove le raffiche già superano gli 8090kmh. Ma la giornata peggiore sarà quella di domani martedì quando il minimo si collocherà sul Canale di Sardegna. Attese raffiche anche oltre i 100kmh al Sud con intense mareggiate lungo le coste esposte. MARI E VENTI MARTEDÌ 20 GENNAIO: forte Grecale o Tramontana sul Mar Ligure orientale, forte grecale su Mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno centro meridionale con raffiche fino a 100kmh o superiori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna per il ciclone Harry: nubifragi, venti di burrasca e mareggiateLunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

Il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia: allerta meteo rossa ed evacuazioni. Rischio alluvione, venti fortissimi, mareggiate e onde di 8 metriIl ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

