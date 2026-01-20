Metal detector a scuola | non sarà compito dei docenti o del personale ATA

L’introduzione di metal detector nelle scuole è un tema di attualità, sollevato dal governo in risposta a episodi di violenza. Tuttavia, questa misura non ricade tra le responsabilità di docenti e personale ATA, suscitando riflessioni sulla gestione della sicurezza scolastica e sul ruolo delle istituzioni. Un dibattito che coinvolge diverse figure e aspetti, richiedendo un’analisi approfondita e condivisa.

Il dibattito sull'introduzione di metal detector negli istituti scolastici, rilanciato dal governo in seguito ai recenti episodi di violenza, ha generato attenzione e preoccupazioni, in particolare tra chi lavora ogni giorno nelle scuole. In molte sedi si è aperta una domanda concreta: chi dovrà occuparsene? Serve chiarire un punto essenziale. Qualora venisse approvata una norma che introduca controlli all'ingresso degli studenti con strumenti come i metal detector, non sarà compito dei docenti né del personale ATA eseguire o gestire quei controlli. Il controllo fisico delle persone all'ingresso di un edificio scolastico non rientra tra le competenze del personale educativo o amministrativo.

