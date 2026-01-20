Messina celebra la natura e la biodiversità con il nuovo Calendario Ambientale 2026

Messina presenta il Calendario Ambientale 2026, giunto alla sua quindicesima edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela della natura e della biodiversità. L’evento si svolgerà giovedì 22 gennaio nell’atrio di Palazzo Zanca, offrendo un’occasione per riflettere sull’importanza di preservare l’ambiente naturale della città e delle sue aree circostanti.

Giovedì 22 gennaio, nell'atrio di Palazzo Zanca, Messina ospita la presentazione del Calendario Ambientale 2026, giunto alla sua quindicesima edizione. L'iniziativa, promossa con l'Alto Patrocinio del Comune e della Città Metropolitana, è dedicata alla Natura e alla Biodiversità delle Riserve.

