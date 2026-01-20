Mercosur e dl Ucraina le spine leghiste per Meloni in Parlamento
Le recenti posizioni della Lega sulla politica estera del governo, guidato da Fratelli d’Italia, stanno generando tensioni in Parlamento. In particolare, le divergenze riguardano le relazioni con il Mercosur e la questione dell’Ucraina. Questi temi rappresentano ostacoli significativi per il percorso politico dell’esecutivo, evidenziando le differenze all’interno della maggioranza e influenzando il dibattito istituzionale.
Roma, 20 gen. (askanews) – Aumentano i distinguo della Lega sulla politica estera del governo, a trazione Fdi. L’ultimo capitolo in ordine di tempo è il dossier ‘Mercosur’. Giorgia Meloni – in cambio di diverse concessioni – si è alla fine convinta a dare il via libera dell’Italia all’accordo di libero scambio tra l’Ue e un blocco di paesi dell’America del Sud, tanto che il presidente argentino, l'”amico” della premier, Javier Milei, l’ha ringraziata (“il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato”). Una decisione sostenuta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.🔗 Leggi su Ildenaro.it
