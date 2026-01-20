Mercoledì con Palermo e provincia tra allerta gialla e arancione | le scuole aperte e quelle chiuse

Mercoledì 21 gennaio, Palermo e provincia si trovano in una situazione di allerta meteo tra gialla e arancione, a causa del passaggio del ciclone Harry. La decisione di aprire o chiudere le scuole resta al centro di un dibattito tra i sindaci, che devono valutare i rischi legati alle condizioni atmosferiche. La situazione richiede attenzione e prudenza per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Chiudere le scuole anche nella giornata di mercoledì 21 gennaio o tenerle aperte? Mentre il ciclone Harry ha toccato anche la parte nord-occidentale della Sicilia, il dilemma ha attanagliato i sindaci del Palermitano, molti indecisi fino all'ultimo sul da farsi. Un dubbio alimentato anche dal fatto che alcuni comuni, nella mappa della Sicilia della Protezione civile regionale, si trovano in una zona di mezzo - delimitata più o meno dal confine di Capo Zafferano - tra la B in cui domani sarà allerta arancione e la C dove l'allerta sarà gialla. In linea generale, si è optato per la proroga delle ordinanze di chiusura nella B e per la riapertura delle classi nella C, anche se si registrano casi in cui i primi cittadini hanno preferito mantenersi prudenti, lasciando per un altro giorno a casa gli studenti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali mercoledì 7 gennaio: le regioni a rischioIl 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo arancioni e gialle per alcune regioni italiane a causa di temporali previsti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Maltempo, l'allerta passa da arancione a gialla: domani a Palermo riaprono le scuoleDopo il passaggio del ciclone Harry, che oggi ha flagellato buona parte della Sicilia, soprattutto sul versante orientale, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso. In città previsti ...

Maltempo, allerta meteo anche per mercoledì 21 gennaio. Venti forti e mareggiateIl maltempo continua a colpire duramente il Mediterraneo e la Sicilia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta ...

