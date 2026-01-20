Merck | chi è Maria Cristina Leone direttore Oncologia in Italia

Maria Cristina Leone è il nuovo Business Unit Director Oncology di Merck Italia. Con una comprovata esperienza nel settore farmaceutico, si occupa di guidare le strategie oncologiche dell’azienda nel nostro Paese. Il suo ruolo è fondamentale per lo sviluppo di soluzioni innovative e per il contributo di Merck alla salute pubblica, in un settore di crescente importanza come quello dell’oncologia.

Merck punta forte su una manager del pharma per l’oncologia in Italia. Maria Cristina Leone è il nuovo Business Unit Director Oncology di Merck Italia, un’area strategica per l’azienda farmaceutica ma anche per la salute. Leone ha una solida esperienza nel settore, grazie all’impegno in Celgene, AstraZeneca e Novartis. Ha lavorato in diversi ambiti terapeutici, tra cui onco-ematologia, immunologia e cardiologia. Negli ultimi tre anni ha guidato la Neurology & Immunology di Merck Italia e, nel suo ruolo, ha coordinato il portfolio di prodotti per la sclerosi multipla, consolidando il posizionamento dell’azienda come uno dei punti di riferimento del settore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

