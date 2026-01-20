Mercato Ternana è fatta per Zan Majer Attesi altri colpi nel mirino Mattia Aramu

Il mercato della Ternana si sta delineando con l’ingaggio di Zan Majer, che questa mattina si è presentato all’antistadio per il primo allenamento. Il club potrebbe presto annunciare ulteriori acquisti, con Mattia Aramu nel mirino. La società lavora per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio alla prossima stagione, mantenendo un profilo sobrio e concentrato sugli obiettivi.

E’ fatta per Zan Majer. Questa mattina all’antistadio il centrocampista sloveno classe ‘92 dovrebbe svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni. Arriva in maglia rossoverde in prestito dal Mantova, con diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B. Ritrova Fabio Liverani che lo ha già allenato nel Lecce dove è stato protagonista con 108 presenze tra Serie A e Serie B (8 gol e 9 assist). Majer ha giocato anche in Reggina e Cremonese. Cerca il rilancio dopo l’esperienza al Mantova, dove è arrivato la scorsa estate. Aveva iniziato da titolare, ma ha collezionato soltanto 8 presenze (7 in campionato, una in Coppa Italia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

