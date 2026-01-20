Mercato Juventus scelta l’alternativa per l’attacco in caso di mancato arrivo di Mateta | il nome individuato dalla dirigenza

In vista della sessione di mercato, la Juventus ha individuato un’alternativa per l’attacco nel caso in cui l’arrivo di Mateta dal Crystal Palace non si concretizzi. La dirigenza sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, mantenendo un occhio attento alle possibilità di mercato. La scelta dell’alternativa si inserisce in una strategia volta a garantire continuità e qualità alla rosa bianconera.

Mercato Juventus, scelta l'alternativa per l'attacco nel caso in cui non arrivasse Mateta dal Crystal Palace. Ecco il nome individuato dalla società. La Juve entra nella fase decisiva del mercato invernale per consegnare a Luciano Spalletti un nuovo riferimento offensivo, fondamentale per il suo stile di gioco. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'obiettivo numero uno resta Jean-Philippe Mateta. Tra il club torinese e il giocatore esiste già un'intesa di massima sull'ingaggio, segno che la volontà del calciatore è chiara, ma l'ostacolo principale rimane la valutazione del Crystal Palace.

