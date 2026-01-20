Sul mercato dell'Inter, si riaprono le discussioni per l'acquisto di Mlacic, con aggiornamenti provenienti da fonti esperte come Gianluca Di Marzio. Nel frattempo, per Jakirovic sembra esserci solo l'ultimo passo prima della definizione dell'accordo. Restano da seguire gli sviluppi delle trattative, che potrebbero influenzare le strategie del club nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, Gianluca Di Marzio ci svela nuovi dettagli sulla trattativa per Mlacic. E per Jakirovic invece manca solo questo.. L’Inter è pronta a blindare il proprio futuro con un doppio colpo proveniente dalla Croazia. La strategia del club di Viale della Liberazione, volta a ringiovanire la rosa a disposizione di Cristian Chivu e della formazione Primavera, sta portando i frutti sperati. La notizia del giorno riguarda Leon Jakirovic: la Dinamo Zagabria ha infatti dato il via libera definitivo al trasferimento. I due club hanno raggiunto l’intesa totale e ormai la strada è spianata: « Oggi la Dinamo Zagabria ha accettato l’offerta dei nerazzurri, mancano ora solo le firme e il croato potrà partire per l’Italia ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, si riaprono i discorsi per l’affare Mlacic. Per Jakirovic, invece, manca solo questo…

Mercato Inter, Romano fa chiarezza: «La verità sull’affare Mlacic e le condizioni del riscatto di Akanji. Intanto avanza Jakirovic…»In questo articolo, Romano fornisce aggiornamenti sulle recenti attività di mercato dell’Inter, chiarendo i dettagli sull’affare Mlacic e le condizioni del riscatto di Akanji.

Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di AusilioIl mercato dell’Inter si amplia con l’interesse per Jakirovic, giovane attaccante croato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 13 gennaio 2026: Raspadori all'Atalanta, Vaz alla Roma. Gatti in uscita dalla Juve; Cosa succede ora con Lookman nel calciomercato invernale dopo che l'Atalanta ha preso Raspadori; Caso Izzo, cosa sta succedendo; Inter, intesa con l'Hajduk per il gioiello Mlacic. Si cerca l'accordo con il calciatore.

Inter, si riapre la pista Lookman: il nuovo prezzo dell’AtalantaIl nome di Lookman di nuovo in orbita calciomercato Inter per gennaio. Atalanta disposta a cederlo per 40 milioni di euro ... interlive.it

Inter, due settimane alla fine del mercato: a destra un grande ritorno o tutto rimandato all’estateJoao Cancelo era un’occasione che è sfumata, ma l’Inter a destra continua ad avere la necessità di un rinforzo, a due settimane. tuttomercatoweb.com

#Arsenal, #GabrielJesus contro l' #Inter: una bugia sul retroscena di mercato con Gabigol da Zhang e le voci sul Milan x.com

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, vigilia Inter-Arsenal, conferenza Chivu e Akanji e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in di - facebook.com facebook