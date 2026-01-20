Sul mercato dell’Inter, resta vivo l’interesse per Mlacic, nonostante le resistenze dalla Croazia. La trattativa è ancora in corso e non è stata definitivamente chiusa, mantenendo aperta la possibilità di un possibile esito positivo. Le ultime notizie indicano che i nerazzurri continuano a monitorare la situazione, senza escludere un intervento nel mercato in questa direzione.

Inter News 24 Mercato Inter, clamorosa indiscrezione dalla Croazia: trattativa Mlacic ancora aperta. C’è un importante nodo da sciogliere. Mentre in Italia la pista sembrava essersi raffreddata, il portale croato 24Sata riapre clamorosamente il caso Branimir Mlacic. Contrariamente alle voci di un affare saltato, la trattativa con l’Inter sarebbe in una fase di “sospensione vigile”. Il nodo, però, non è economico: la famiglia del talento dell’Hajduk Spalato chiede garanzie ferree sul progetto tecnico a lungo termine. Mercato Inter, l’offerta dei nerazzurri e l’intervento di Ausilio. I nerazzurri hanno messo sul piatto cifre importanti per un giovane: Al club: 5 milioni di euro più bonus legati alle presenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, intrigo Mlacic: dalla Croazia frenano ma i nerazzurri non è ancora fuori dai giochi. Ultime

Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di AusilioIl mercato dell’Inter si amplia con l’interesse per Jakirovic, giovane attaccante croato.

Leggi anche: Calciomercato Inter, nuovi radar sulla Croazia: i nerazzurri mettono nel mirino Mlacic

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Diretta live calciomercato 16 gennaio 2026, Inter-Mlacic è fatta, intrigo Juve, Vlahovic via, Chelsea su Jacobo Ramon; LInter guarda a est per la difesa del futuro: fatta per Mlacic, si tratta per Jakirovic; Calciomercato Inter-Mlacic: i due club italiani sul croato - Dimarco? Sirene della Premier League. Rumor; Calciomercato invernale 2026, tutte le trattative e scambi del 16 gennaio 2026.

In Croazia – Mlacic non ha rifiutato lInter e i soldi sono sufficienti. Ma la famiglia ha detto no a… - In Croazia svelano alcuni retroscena sulla trattativa tra il club nerazzurro e la famiglia del giocatore: ecco perché è a rischio ... msn.com

Calciomercato Inter-Mlacic: i due club italiani sul croato - Dimarco? Sirene della Premier League. Rumor - Branimir Mlacic e lInter, una telenovela piena di colpi di scena. Juventus-Mateta: rilancio col Crystal Palace e intrigo Zirkzee ... affaritaliani.it

Passione Inter. . Le ultimissime news di mercato, vigilia Inter-Arsenal, conferenza Chivu e Akanji e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in di - facebook.com facebook

Mercato, le notizie di oggi: Juve, rifiutata offerta per Mateta. Inter, il Psv chiude per Perisic: «Non andrà via» x.com