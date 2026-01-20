Mercato Inter è ufficiale il secondo colpo invernale! I nerazzurri accolgono questo talento…

Il mercato invernale dell’Inter si arricchisce con l’arrivo di un nuovo talento: dopo la comunicazione ufficiale, i nerazzurri consolidano la rosa con un’ulteriore aggiunta. Questa operazione rappresenta un passo importante nella strategia della società, volta a rafforzare la squadra per il proseguimento della stagione. Ecco i dettagli sul secondo acquisto invernale, che si inserisce in un progetto di crescita e consolidamento.

Inter News 24 Mercato Inter, arriva l’ufficialità del secondo colpo invernale: ecco il talento ingaggiato dai nerazzurri. L’Inter mette a segno un colpo di prospettiva internazionale assicurandosi le prestazioni di Mahdi Maghlout. Come anticipato nelle scorse ore, il club nerazzurro ha definito l’arrivo del talento classe 2009 proveniente dallo Sporting Club Aubagne Air Bel. Il giovane esterno, che ha già mostrato una maturità fuori dal comune nonostante la tenera età, si lega ai colori nerazzurri con un progetto a lungo termine: per lui è pronto un contratto che lo legherà alla società di Viale della Liberazione fino al 2028. 🔗 Leggi su Internews24.com

