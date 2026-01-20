Mercato Genoa | sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio Tutti i movimenti

Nel mercato Genoa, nelle ultime ore si sono registrati diversi movimenti. L’interesse per Norton-Cuffy si intensifica, mentre Bijlow è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù, con l’addio di un’altra pedina annunciato. In un contesto di intenso scambio tra Torino e Genova, le prossime settimane di calciomercato invernale potrebbero riservare ulteriori novità per la squadra ligure.

Tutti pazzi per Norton-Cuffy : Genoa accerchiato dalle bigNorton-Cuffy sta vivendo un inizio di stagione straordinario, attirando l’attenzione di tutto il calcio italiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Pescara, in tre sulle tracce di Dagasso. In caso di partenza tutto su Ignacchiti - Continuano le sirene di mercato per il centrocampista Matteo Dagasso del Pescara. Dopo il Venezia, che avrebbe messo sul piatto lattaccante Daniel. tuttomercatoweb.com

