Mercato Fiorentina viola a caccia del difensore | interesse per Niakaté del Braga | le ultimissime

Mercato Fiorentina viola a caccia del difensore | interesse per Niakaté del Braga

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo difensore e avrebbe messo gli occhi su Sikou Niakaté del Braga. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, il club toscano valuta l’opzione di rafforzare la linea difensiva con questo calciatore, attualmente in forza al club portoghese. La trattativa potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, in un mercato ancora aperto e ricco di opportunità.

