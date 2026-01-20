Mercato Como nuovo assalto a Kaiki | aumentata l’offerta ma il Cruzeiro fa muro! Le ultimissime

Sul fronte del mercato, il Como ha intensificato le trattative per Kaiki, aumentando l'offerta al Cruzeiro. Tuttavia, la società brasiliana ha dichiarato di non voler cedere il giocatore, mantenendo ferme le proprie posizioni. Restano aggiornamenti importanti sulla possibile operazione, mentre il Como valuta alternative e strategie per rinforzare la rosa.

