Menarini | sindacati ottimisti dopo il confronto in Regione

Nella giornata di oggi, a Palazzo Santa Lucia, si è svolto un incontro tra il Presidente Roberto Fico, gli assessori regionali e rappresentanti sindacali di Menarini Bus di Flumeri. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto per analizzare la situazione dell’azienda e le prospettive future, evidenziando un clima di ottimismo tra le parti coinvolte. Il dialogo si inserisce in un percorso di attenzione e collaborazione tra istituzioni e sindacati sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente Roberto Fico, insieme all'assessore ai Trasporti Mario Casillo e all'assessora al Lavoro Angelica Saggese, ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia una rappresentanza di organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm di Avellino per un confronto sulla situazione dell'azienda Menarini Bus di Flumeri. Al centro dell'incontro i temi del lavoro e dell'impresa, dell'occupazione e della continuità produttiva, in una vicenda che coinvolge direttamente il settore dei trasporti e assume particolare rilevanza per le aree interne. Nel corso del confronto, i rappresentanti sindacali hanno illustrato le criticità dell'azienda, soffermandosi in particolare sulla contrazione delle commesse, sull'avvio della cassa integrazione a partire da febbraio e sulla necessità di portare la vertenza all'attenzione dei tavoli istituzionali nazionali e del Ministero competente.

