Meloni verso summit Ue dubbi su cerimonia board per Gaza

Giorgia Meloni si prepara a partecipare al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, previsto per giovedì. Tra i temi all’ordine del giorno, si discute anche della cerimonia “board” relativa alla situazione a Gaza, suscitando alcuni dubbi e riflessioni. L’incontro rappresenta un momento importante per l’Italia nel confronto con gli altri stati membri dell’Unione Europea, con focus sulle questioni di politica internazionale e sicurezza.

Roma, 20 gen. (askanews) – Il punto fermo dell’agenda di Giorgia Meloni è il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles giovedì. Il tema è stato anche discusso nel vertice di governo di stamani, convocato per parlare – in primo luogo – del pacchetto sicurezza. Il presidente Antonio Costa ha convocato i leader alle 19, per decidere la risposta da dare a Donald Trump, che ha annunciato dazi contro quei Paesi che hanno inviato piccoli contingenti di militari in Groenlandia. “I dazi aggiuntivi proposti sono un errore” e la risposta sarà “ferma”, ha detto oggi la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che allo stesso tempo, però, invita gli Usa a evitare “una pericolosa spirale discendente”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Annuncio di Meloni su Gaza: “L'Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace” | GUARDAIl governo italiano ha annunciato di essere stato invitato a entrare nel Board per la Pace relativo alla situazione di Gaza.

Al summit Ue Meloni e Macron bloccano Mercosur, su Ucraina si tratta a oltranzaAl summit Ue, Meloni e Macron mettono in stand-by l’accordo con Mercosur, mentre le trattative sull’Ucraina proseguono senza sosta a Bruxelles.

