Melandri un bomber d’autore E Cervia torna in zona playoff

Nel campionato di Promozione si sono giocate le gare della giornata n.20. Nel girone D, col 2-0 esterno rifilato alla Stella San Giuliano, il Cervia United è tornato in zona playoff. A sbloccare il match è stato gol d’autore di Daniele Melandri all’8’. Per l’ex attaccante di Ravenna e Forlì si è trattato del settimo bersaglio stagionale. Il raddoppio è arrivato poco prima della fine, ovvero all’84’, grazie a Ndreu. È un punto prezioso per la continuità di rendimento quello che il San Pietro in Vincoli ha portato a casa da Gambettola. Lo 0-0 finale ha permesso ai ravennati di portarea sette il numero di risultati utili consecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

