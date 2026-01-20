meeting degli indipendenti di faenza due finanziamenti per 131mila euro

Il meeting degli indipendenti di Faenza ha annunciato due finanziamenti per un totale di 131mila euro. Inoltre, dal Ministero della Cultura sono stati assegnati quasi un milione di euro, di cui 932mila destinati a imprese impegnate nella transizione digitale. Questi fondi rappresentano un sostegno importante per lo sviluppo e la crescita delle realtà indipendenti nel territorio.

Dal Ministero della Cultura la bella cifra di quasi un milione di euro è andata anche per il sostegno alle imprese che si occupano di transizione digitale, per l’esattezza 932mila euro. ‘Re Mida’ di questo canale di finanziamento è il Meeting delle etichette indipendenti del patron Giordano Sangiorgi (foto), attraverso due diversi maxi-contributi da 71mila e da 60mila euro, rivolti rispettivamente ad Audiocoop e a Materiali musicali, per un totale di 131mila euro. Da segnalare anche i 44mila euro a E-Production (sintesi di Fanny & Alexander e Menoventi), 75mila all’orchestra La Corelli, 75mila al Teatro del Drago, che si occupa di spettacoli per i più piccini, 75mila euro a Manager Zen, che cura il sito web e la rivista Droste; in campo anche 74mila euro per la A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

