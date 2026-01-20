Medugno senza freni su Signorini | Dalle chat si evince che io non ci sono mai stato a letto a me faceva schifo

Antonio Medugno ha commentato le recenti affermazioni di Clarissa Salassié in merito alle accuse rivolte a Alfonso Signorini. Il influencer ha precisato, attraverso le chat pubblicate, di non aver mai avuto rapporti intimi con Signorini, dichiarando che l’idea gli provocava disgusto. La vicenda coinvolge Medugno, che ha denunciato Signorini per estorsione e violenza sessuale, e continua a essere oggetto di attenzione pubblica e mediatica.

Antonio Medugno, che ha denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza sessuale, ha risposto alle dichiarazioni che Clarissa Salassié ha rilasciato di recente. Nella fattispecie Medugno continua a ribadire che tra lui e la principessa etiope ci sia stato un rapporto sessuale prima di entrare nella Casa, mentre lei aveva riferito di un “episodio di terribili sforzi e zero risultati”. Il modello – raggiunto dai giornalisti della trasmissione Rai – conferma il coinvolgimento fisico tra loro, smentendo quanto riferito della ragazza: “Incontrai Clarissa in un locale a Roma, ho passato la notte con lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, commenta il caso Signorini.

