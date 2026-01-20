Medugno risponde a Clarissa Selassié | Il rapporto sessuale c'è stato Con lei solo una notte non avevo interesse

Antonio Medugno risponde alle dichiarazioni di Clarissa Selassié, affermando che il rapporto sessuale tra loro è effettivamente avvenuto e si è limitato a una sola notte. La sua versione contrasta con le affermazioni della principessa etiope, offrendo una prospettiva diversa sulla vicenda. La discussione si inserisce nel contesto di chiarimenti pubblici sulle rispettive versioni degli eventi.

Antonio Medugno replica all'intervista di Clarissa Selassié a Fanpage.it. Il modello contraddice la principessa etiope: "Il rapporto sessuale tra noi c'è stato. Fu una notte e basta, decisi di chiudere perché non avevo interesse a proseguire la conoscenza".🔗 Leggi su Fanpage.it Clarissa Selassiè smentisce la notte di sesso con Antonio Medugno: “Voleva solo un lasciapassare per il GF”Clarissa Selassiè ha chiarito di non aver mai avuto una notte di sesso con Antonio Medugno, smentendo le voci circolate. Alfonso Signorini, le parole di Clarissa Selassié sul suo (presunto) rapporto con Antonio MedugnoClarissa Selassié, concorrente del GF Vip, commenta le recenti polemiche che coinvolgono Alfonso Signorini, offrendo la propria versione dei fatti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. “Signorini e Medugno a letto insieme, me lo confermò Alfonso”: la rivelazione di Clarissa Selassiè a FanPage.it; Caso Signorini-Medugno, interviene Clarissa Selassiè: Nessuna notte di sesso!; Clarissa Selassié smentisce Antonio Medugno: Voleva solo un lasciapassare per il GF”/ Ricordo un; Clarissa Selassiè sbugiarda Antonio Medugno: Nessuna notte di sesso. Voleva solo entrare al GF Vip. Clarissa Selassié smentisce Antonio Medugno: “Voleva solo un lasciapassare per il GF”/ “Ricordo un episodio…” - Clarissa Selassié rompe il silenzio e risponde alle dichiarazioni di Antonio Medugno raccontando la sua verità sui momenti trascorsi insieme. ilsussidiario.net

Non ho commesso nessuna violenza né estorsione”. Questo è quanto Alfonso Signorini ha ribadito davanti ai magistrati di Milano, dove si è presentato oggi, 7 gennaio 2026, per rispondere alle accuse mosse da Antonio Medugno, ex partecipante del Grande - facebook.com facebook

