Medugno in Procura conferma | Ci furono abusi ed estorsione

Antonio Medugno ha confermato di aver subito abusi e ricatti sessuali da Alfonso Signorini nell’aprile 2021. La testimonianza, durata quasi tre ore in Procura, si inserisce nell’ambito di un’indagine avviata a seguito di una denuncia presentata prima di Natale per violenza sessuale ed estorsione. La vicenda è ora al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria, con le autorità che continuano le indagini per fare chiarezza sui fatti.

Ha confermato quei presunti abusi e il "ricatto sessuale", che dice di aver subito nell’aprile 2021 da Alfonso Signorini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno, sentito per quasi tre ore come testimone in Procura, dopo la denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata poco prima di Natale. Accuse che il conduttore e giornalista, indagato e interrogato su sua richiesta il 7 gennaio, ha sempre respinto con forza. La Procura sta raccogliendo, in pratica, tutte le versioni nei due fascicoli che vedono, da un lato, Fabrizio Corona, che nel suo format "Falsissimo" ha attaccato quello che ha definito il "sistema Signorini", indagato per revenge porn, e dall’altro, Medugno come presunta "parte offesa" nella querela contro il noto volto televisivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Antonio Medugno sentito in Procura contro Alfonso Signorini: "Abusi ed estorsione"

Antonio Medugno conferma estorsione e abusi da parte di Alfonso Signorini: «Ho detto tutta la verità»

