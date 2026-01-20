Medicina Unife assegnati 616 posti | Il 42% di chi ha passato gli esami ha frequentato il semestre aperto

L’Università di Ferrara ha assegnato 616 posti nel corso di Medicina, con il 42% degli studenti che hanno superato gli esami e partecipato al semestre aperto. Questo risultato conferma la solidità dell’offerta didattica e organizzativa dell’ateneo, che si distingue anche per la capacità di attrarre studenti provenienti da diverse regioni. Un dato che segnala la crescita e l’affermarsi di Ferrara come realtà universitaria di riferimento nel settore.

L’ateneo di Ferrara, su Medicina, conferma non solo di essere strutturato dal punto di vista didattico e organizzativo, ma si consolida come una realtà particolarmente attrattiva anche per gli studenti che arrivano da altre latitudini. Il semestre aperto, introdotto dalla riforma Bernini, ha funzionato qui a Unife cui sono stati assegnati 616 posti. L’altro giorno si sono chiuse le immatricolazioni e, dall’analisi dei numeri, emerge che tra coloro che hanno passato il test, il 42% sono studenti del semestre aperto. Stiamo parlando dunque di 260 unità. Ma – dato interessante – non si sono verificati squilibri nei risultati tra chi già è universitario e chi invece veniva dalle scuole superiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

