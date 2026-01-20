Medici al lavoro gratis ma non c’è la proroga dal governo | i pensionati tornano a casa

A Macerata, undici medici pensionati avevano accettato di proseguire gratuitamente il loro lavoro per due settimane, in assenza di una proroga ufficiale da parte del governo. Il loro contratto di collaborazione era scaduto il 31 dicembre, e ora sono tornati a casa. La situazione evidenzia le difficoltà di trovare personale medico disponibile a lavorare senza compenso e l’assenza di interventi ufficiali in questo ambito.

Macerata, 20 gennaio 2026 – Undici medici pensionati avevano accettato l’invito dell’Ast 3 di Macerata a continuare a lavorare per altre due settimane in modo gratuito (dal primo gennaio), visto che il loro contratto di collaborazione era scaduto lo scorso 31 dicembre. Perché i medici erano rimasti gratis Lo hanno fatto per evitare la possibile interruzione di alcuni servizi, in attesa che dal governo nazionale arrivasse un qualche provvedimento che consentisse di riattivare un qualche rapporto di lavoro con gli operatori in quiescenza. Ma non c’è stato alcun atto, né se ne vedono all’orizzonte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medici al lavoro gratis, ma non c’è la proroga dal governo: i pensionati tornano a casa Decreto Milleproroghe, spunta una proroga per i medici ospedalieri: resteranno a lavoro fino a 72 anniIl decreto Milleproroghe potrebbe includere una proroga per i medici ospedalieri, consentendo loro di lavorare fino a 72 anni nel 2026. Leggi anche: Opzione Donna, proroga bocciata: sfuma la pensione anticipata promessa dal Governo Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Medici, verso proroga per lavoro in corsia fino a 72 anni su base volontaria: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Medici, verso proroga per lavoro in corsia fino a 72 anni su base volontaria: cosa sapere ... tg24.sky.it

Medici ospedalieri, si va verso la proroga della permanenza al lavoro fino a 72 anni anche per il 2026: Si va verso una proroga della permanenza al lavoro su base volontaria fino a 72 anni per i medici ospedalieri. La notizia, anticipata ad alcuni giornali locali facebook

Per i medici spunta una nuova proroga per restare a lavoro fino a 72 anni, «ma senza fare i primari» ilsole24ore.com/art/per-medici… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.